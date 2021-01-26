Подгорица, , 19:39 — REGNUM К концу ноября 2020 года в Черногории банки одобрили ссуды на общую сумму 3,25 миллиарда евро, что на 1,2 процента больше, чем в предыдущем месяце.

По данным центрального банка (CBCG), к концу ноября 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года было одобрено на пять процентов больше кредитов.

Соотношение кредитов и депозитов на конец ноября прошлого года было выше, чем за аналогичный период 2019 года и составило 0,96.

Общий объем вкладов в ноябре прошлого года увеличился на 1,9 процента до 3,36 миллиарда евро по сравнению с октябрем.