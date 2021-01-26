Москва, , 19:31 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в декабре 2020 года выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 3,6%. Такую предварительную оценку приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По данным Росстата, в декабре в добыче полезных ископаемых выросли цены для внутреннего рынка на сурьмяные концентраты — на 38,5%, каменные гранулы, крошку и порошок — на 15,2%, гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — на 11,8%, уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля — на 9,2%, сырую нефть — на 7,6%.

В то же время цены на горючий сжиженный и регазифицированный природный газ снизились на 27,2%, необработанные природные алмазы — на 25,9%, соль — на 9%.

В обрабатывающих производствах отмечен существенный рост цен в производстве химических веществ и химических продуктов. Так, техническая газовая сера подорожала на 37,0%, стирол — на 23,1%, бензолы — на 15,5%, бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные каучуки — на 13%, промышленные жирные спирты — на 11,3%, ксилолы — на 11,1%, этиловый денатурированный спирт из пищевого сырья — на 10,7%.

В металлургическом производстве подорожали листовые профили из нелегированной стали — на 11,9%, услуги по производству меди — на 10,6%, передельный чугун в прочих первичных формах — на 8,9%, ферромолибден — на 8,7%.

В производстве пищевых продуктов выросли цены насвекловичную мелассу — на 17%, жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел — на 12,7%, подсолнечное масло и его нерафинированные фракции — на 11%, соевое масло и его нерафинированные фракции — на 9,5%.

Напомним, в ноябрецены производителей промышленных товаров в России выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 2,4%.