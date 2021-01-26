Ижевск, , 19:00 — REGNUM Удмуртия по итогам 2020 года увеличила производство молока на 44,29 тыс. тонн, или на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. За указанный период в республике произведено 870,8 тыс. тонн молока, сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Молоко Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Максимально выросло производство молока в фермерских хозяйствах — на 15,7%, сельхозорганизации республики увеличили производство на 6,1%.

Цены на молоко в ведомстве назвали стабильными — среднегодовая цена закупки молока-сырья в республике (без НДС) составила 24,28 рубля за кг при цене 2019 года в 23,17 рубля за кг. Максимальная цена наблюдалась в декабре — 24,91 рубля за кг.

Самый большой объем молока произвели животноводы Вавожского района — 77 тыс. тонн, 69,5 тыс. тонн — в Шарканском районе, 57 тыс. тонн — в Можгинском районе Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Удмуртия начнет экспортировать молочные продукты в США. Соответствующая аккредитация в автоматизированной информационной системе «Цербер» Россельхознадзора России получена в канун Нового года. В настоящее время удмуртские молочные продукты уже поставляются в Казахстан, Армению, Белоруссию, Узбекистан и Китай.

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