Москва, , 08:20 — REGNUM Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Ассоциация галерей заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках достигнутых договоренностей город и профессиональное сообщество начнут сообща проводить конференции и выставки, а также заниматься разработкой и реализацией программ для предпринимателей в креативных индустриях. Планируется вести совместную исследовательскую деятельность, анализировать экономические показатели этой сферы и перспективны ее развития.

Также мэрия Москвы окажет финансовую поддержку представителям столичного арт-рынка для участия в российских и международных выставках.

«Совместная работа над развитием арт-рынка даст дополнительные инструменты для его роста. Представители отрасли смогут получить экспертную и информационную поддержку, помощь в продвижении их проектов в России и за рубежом», — заявила Сергунина.

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