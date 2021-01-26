Новодвинск, 26 января 2021, 18:22 — REGNUM 22 января 2021 г. состоялась рабочая встреча по вопросам научно — технического взаимодействия двух якорных предприятий Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» — АО «Архангельский ЦБК» и Группы компаний «Титан» с Северным (Арктическим) федеральным университетом.
Стороны обсудили вопросы по восстановлению арендованных лесов, переданных под управление холдинга «Титан» (к началу этого года их площадь превысила 1,3 млн. га) — важному элементу устойчивого развития комбината.
Акционер Архангельского ЦБК Pulp Mill Holding GmbH одобрил инициативу по созданию комплекса питомников по выращиванию посадочного материала в Архангельской области, первым этапом которого станет создание селекционно — семеноводческого центра в Новодвинске на базе бывшего тепличного хозяйства.
«Предприятия холдинга «Титан» активно занимаются лесовосстановлением на осваиваемых участках, направляют на эти цели значительные инвестиции, — отметил генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв. — В связи с решением нашего акционера о создании комплекса в Новодвинске нам стоит наладить сотрудничество с САФУ в части обеспечения научных исследований для выращивания посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами с применением инновационных технологий».
Ректор университета Елена Кудряшова подтвердила готовность САФУ включиться в эту работу: «Первые шаги в этом направлении уже сделаны: в университете уже подготовили помещение для кафедры, где можно будет осуществлять самые первичные эксперименты. Такие исследования крайне необходимы перед внедрением разработок в массовое производство, ведь задача стоит выращивать на первом этапе 3 млн сеянцев с перспективой их увеличения до 9 млн в год».
В ходе обсуждения учёными и лесопромышленниками были выработаны основные направления научно — технического сотрудничества: выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами с применением инновационных технологий, подготовка субстрата из иловых осадков ЦБП и водорослевого производства, изготовление биоразлагаемых контейнеров для посадочного материала.
Кроме того, на площадке лесного селекционно — семеноводческого центра в Новодвинске планируется разместить научную лабораторию и филиал кафедры высшей школы естественных наук САФУ.
Справка
25 сентября 2014 г. состоялось учредительное собрание участников кластера «ПоморИнноваЛес». 25 ноября 2014 г. вышло Распоряжение губернатора Архангельской области Игоря Орлова о создании Лесопромышленного инновационного территориального кластера. 25 марта 2016 г. зарегистрирована Ассоциация «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».
В состав кластера «ПоморИнноваЛес» входит 43 участника, включая лесозаготовительные, деревообрабатывающие предприятия области, образовательные и научные учреждения, организации транспортной и энергетической инфраструктуры региона. Ядро кластера — АО «Архангельский ЦБК», ГК «Титан», ЗАО «Лесозавод 25», АО «Архангельский фанерный завод».
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.
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