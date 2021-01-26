Новодвинск, , 18:22 — REGNUM 22 января 2021 г. состоялась рабочая встреча по вопросам научно — технического взаимодействия двух якорных предприятий Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» — АО «Архангельский ЦБК» и Группы компаний «Титан» с Северным (Арктическим) федеральным университетом.

Стороны обсудили вопросы по восстановлению арендованных лесов, переданных под управление холдинга «Титан» (к началу этого года их площадь превысила 1,3 млн. га) — важному элементу устойчивого развития комбината.

Акционер Архангельского ЦБК Pulp Mill Holding GmbH одобрил инициативу по созданию комплекса питомников по выращиванию посадочного материала в Архангельской области, первым этапом которого станет создание селекционно — семеноводческого центра в Новодвинске на базе бывшего тепличного хозяйства.

«Предприятия холдинга «Титан» активно занимаются лесовосстановлением на осваиваемых участках, направляют на эти цели значительные инвестиции, — отметил генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв. — В связи с решением нашего акционера о создании комплекса в Новодвинске нам стоит наладить сотрудничество с САФУ в части обеспечения научных исследований для выращивания посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами с применением инновационных технологий».

Ректор университета Елена Кудряшова подтвердила готовность САФУ включиться в эту работу: «Первые шаги в этом направлении уже сделаны: в университете уже подготовили помещение для кафедры, где можно будет осуществлять самые первичные эксперименты. Такие исследования крайне необходимы перед внедрением разработок в массовое производство, ведь задача стоит выращивать на первом этапе 3 млн сеянцев с перспективой их увеличения до 9 млн в год».

В ходе обсуждения учёными и лесопромышленниками были выработаны основные направления научно — технического сотрудничества: выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами с применением инновационных технологий, подготовка субстрата из иловых осадков ЦБП и водорослевого производства, изготовление биоразлагаемых контейнеров для посадочного материала.

Кроме того, на площадке лесного селекционно — семеноводческого центра в Новодвинске планируется разместить научную лабораторию и филиал кафедры высшей школы естественных наук САФУ.

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