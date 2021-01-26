Саранск, , 18:22 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов поручил Координационному совету бизнес-сообществ региона принять участие в разработке новой стратегии развития республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В совет входят Союз промышленников и предпринимателей Мордовии, Торгово-промышленная палата республики, региональные отделения организаций «Деловая Россия» и «Опора России».

На базе организаций будут проведены обсуждения будущей стратегии, как и по каким направлениям будет развиваться экономика республики в дальнейшем. Консолидированные предложения будут направлены в администрацию главы Мордовии.

ИА REGNUM напоминает, также Здунов принял участие в заседании Совета директоров при главе республики. По его словам, формат работы Совета доже быть максимально приближен к реальным проблемам предприятий республики. Главной проблемой Здунов назвал самые низкие в Приволжском федеральном округе зарплаты.