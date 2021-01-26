Москва, , 18:00 — REGNUM В России за январь-ноябрь 2020 года произведено 314,41 тонны золота, что на 22,85 тонны, или на 6,78% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 26 января пресс-служба Минфина.

Согласно данным ведомства, производство добычного золота в стране выросло до 271,14 тонны с 266,06 тонны за аналогичный период прошлого года, производство попутного золота снизилось до 15,92 тонны с 17,60 тонны, вторичного золота — до 27,35 тонны с 53,60 тонны.

Сообщается также, что производство серебра в России за одиннадцать месяцев сократилось на 29,82 тонны, или на 3,3%, по сравнению с прошлогодним показателем и составило 873,90 тонны.

В том числе производство добычного серебра снизилось до 403,02 тонны с 440,91 тонны годом ранее, попутного серебра — до 296,75 тонны с 311,78 тонны, а производство вторичного серебра выросло до 174,13 тонны с 151,03 тонны.

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