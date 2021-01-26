Москва, , 17:47 — REGNUM Наличные деньги гораздо — более привлекательный инструмент для нелегальной деятельности, чем биткоин, который оставляет нестираемый цифровой след. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание бывшего главы Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна, который заявил, что биткоин ослабляет способность правительств контролировать финансовую систему и что государствам следует усилить регулирование этой криптовалюты, которая часто используется для финансирования противозаконной деятельности.

«Бывший представитель одного из крупнейших американских банков озадачился вопросами потери контроля над финансовой системой. Видимо, американский долг в 27,5 трлн долларов, что составляет 130% от ВВП, Бланкфейну не кажется фактором потери контроля, а криптовалюты с общим объемом чуть менее 1 млрд доллара представляют явную угрозу и используются для финансирования «нелегальной активности», — заметил Ордов. — Обычно считается, что в основном «нелегальная активность» финансируется наличными долларами, которые очень сложно проконтролировать, в отличие от криптовалют, которые оставляют нестираемый цифровой след».

Ордов подчеркнул, что биткоин — яркий представитель трансграничной цифровой валюты будущего, поэтому попытки отдельных стран ужесточить регулирование его использования обречены на провал.

«Цифровые валюты интегрируются в технологию экосистем, поэтому ужесточение может лишь немного притормозить развитие цифровых валют, но неспособно его остановить, — убежден экономист. — Впрочем, у государственных регуляторов не остается альтернативы ужесточению требований к криптовалютам, так как те покушаются на основу основ любого государства — национальную валюту. Вы знаете хоть одно суверенное экономически развитое государство, у которого нет собственной национальной валюты? Криптовалюты заставляют переосмыслить социальные отношения, но жирным котам с Уолл-стрит хочется сохранить всё, как есть, ведь они главные бенефициары современной финансовой системы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, обеспечение деанонимизации операций в криптовалютах назвали серьезным вызовом для финансовых властей всего мира.

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