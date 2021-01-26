Москва, , 17:45 — REGNUM Министерство финансов России на аукционе 27 января намерено разместить облигации федерального займа (ОФЗ) одной серии, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 003 с датой погашения 17 июля 2030 года в объёме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Напомним, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, в I квартале 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 1 трлн рублей, а за весь текущий год — на 3,7 трлн рублей.

В 2020 году Минфин разместил на аукционах ценные бумаги на рекордные 5 трлн 279 млрд рублей, более чем в два раза превысив аналогичный показатель за предыдущий год.