Москва, , 17:40 — REGNUM Повышение экспортных пошлин — яркий пример рыночного механизма управления внутренней ценой на целую группу продовольственных товаров, начиная от хлеба и заканчивая мясом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ изменят экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.

«Рост пошлин позволяет сбалансировать рост цен на зерновые на мировых рынках и внутрироссийские цены. Гарантирует ли это контроль над ценами? В общем случае нет, — констатировал Ордов. — Подобные ограничения по экспорту и контроль за ценами приведут к снижению инвестиционной активности в сельском хозяйстве».

Как пояснил экономист, сельское хозяйство уже давно перестало быть высокорентабельным бизнесом, поэтому различные ограничения могут привести к потере финансовой устойчивости многих сельхозпроизводителей, а вот восстановить интерес к сельскому хозяйству и обеспечить свою продовольственную безопасность на коммерчески выгодных условиях будет заметно тяжелее.

«В данной связи важно выверенно подойти к повышению экспортных пошлин и вовремя вернуть статус-кво в финансовую модель российских сельхозпроизводителей», — подчеркнул Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что, повышая экспортные пошлины на пшеницу, власти РФ пытаются повысить наполняемость бюджета, но рискуют создать серьезную турбулентность в одной из важнейших отраслей экономики.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнесмен жестко раскритиковал повышение в РФ пошлин на экспорт пшеницы