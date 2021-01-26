Тверь, , 17:37 — REGNUM Реализация государственной программы «Содействие занятости населения Тверской области» на 2021−2026 год начнется в регионе с сентября текущего года. Программа была рассмотрена на заседании правительства региона, которое 26 января провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Глава региона подчеркнул, что в 2020 году в Тверской области удалось сохранить стабильную ситуацию на рынке труда.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Ключевыми задачами на шестилетний период является развитие профессионального образования и подготовка кадров, ориентированных на потребности региональной экономики. Нам важно активизировать работу по профессиональной ориентации школьников, трудоустройству молодых специалистов, кадровому обеспечению предприятий и реализации инвестиционных проектов», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор уверен, что возможность получить первую специальность молодые люди должны иметь ещё в школе.

«Мы помним, как в советское время работали учебно-производственные комбинаты, где дети в старших классах получали профессию, которая в дальнейшем позволяла им устроиться на работу», — сказал Руденя.

Проект по обучению старшеклассников рабочим профессиям будет запущен в нескольких городах Тверской области с 1 сентября 2021 года. Как отметил глава региона, в настоящее время важно обеспечить занятость постоянного проживающего населения, но при дефиците кадров будут привлекаться специалисты из других регионов страны.

Только в лесопромышленный комплекс региона до 2026 года потребуется привлечь почти две тысячи кадров, на данный момент отрасли нужно порядка тысячи специалистов. Количество работников сельского хозяйства региона к 2026 году планируют увеличить более чем на три тысячи человек. Отрасль испытывает потребность в трактористах и механиках, мастерах животноводства, ветеринарах, зоотехниках, экономистах, агрономах и других специалистах. В регионе планируется активизировать работу по переселению соотечественников. По итогам 2020 года в Тверскую область переехали 920 человек (в том числе это семьи с детьми), из которых 567 человек трудоустроились. С 2022 по 2026 годы в регион ежегодно планирует привлекать порядка 770 человек. При этом в Тверской области продолжится работа по регулированию привлечения иностранной рабочей силы. На 2021 год утверждена квота на 109 человек из стран визового режима въезда, что на 38% меньше, чем было привлечено в 2020 году. Стоимость патентов на трудовую деятельность для иностранных граждан в 2021-м равна 5805 рублям.