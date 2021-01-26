Псков, , 17:23 — REGNUM В Псковской области с марта прошлого года закрылось 2015 индивидуальных предприятий (ИП). При этом, несмотря на сложности и ограничения, связанные с коронавирусом, эта цифра меньше, чем в предыдущем году. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отмечается, что за аналогичный период 2019 года в регионе было закрыто 2116 индивидуальных предпринимателей.

«Несмотря на сокращение числа субъектов МСП, численность занятых в этом секторе не сократилась, а даже выросла», — отметил руководитель комитета по экономике и инвестиционной политике области Андрей Михеев.

Он уточнил, что с 1 июля 2020 года в Псковской области был введён специальный налоговый режим для самозанятых граждан. В качестве самозанятых с июля по январь зарегистрировалось порядка 4 тыс. граждан.