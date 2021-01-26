Москва, , 17:18 — REGNUM В РФ все больше государственных органов хотят присвоить себе регуляторные функции, но неизвестно, кто из них будет в итоге отвечать за результат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что Федеральная налоговая служба начала контролировать стоимость социально значимых продуктов питания.

«ФНС, видимо, включилась в борьбу за новые полномочия в сфере контроля за ценами. Желающих присвоить себе регуляторные функции все больше. Тут и министерство сельского хозяйства, и министерство экономического развития, и даже Счетная палата, — сказал Ордов. — Остается понять, кто будет отвечать за результат. А результат с таким уровнем административного давления не заставит себя долго ждать. Убежден, что очень скоро производители будут готовы существенно пересмотреть ассортимент продукции, лишь бы только не быть под пристальным контролем со стороны такого количества контролеров».

Как полагает Ордов, регулирование цен неизбежно приведет к снижению инвестиций в проекты производства социально значимых продуктов.

«В итоге дефицит и падение качества станут не краткосрочным результатом регулирования, а значительно более долгим, даже после отмены этих ограничений, — считает экономист. — Ограничения придется отменять, и это приведет к ценовому скачку на социальные продукты. Но самым опасным может стать ожидание роста цен по всему спектру потребительских товаров. Теперь все будут обсуждать только допустимый и недопустимый уровень роста цен, а в наших реалиях это становится самосбывающимся прогнозом».

В итоге, как полагает Ордов, «мы получим рукотворно спровоцированный рост инфляции во всех группах товаров».

«Соблазн административного давления лишь подчеркивает отсутствие умения и возможности использования рыночных механизмов для регулирования экономики, а это предвестник очередного кризиса», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Бессонов заявил, что если власти РФ продолжат расширять государственный контроль над ценами, то это чревато возникновением дефицита.

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