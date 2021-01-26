Москва, , 17:12 — REGNUM Обеспечение деанонимизации операций в криптовалютах — это серьезный вызов для финансовых властей всего мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал слова бывшего главы Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна, который сказал, что контроль за биткоином надо ужесточить, так как он из-за своей анонимности стал очень удобен для финансирования противозаконной деятельности.

«Анонимность операций в биткоине во многом заслуживает справедливой критики при условии, что рынок биткоина становится большим. На фоне борьбы многих стран мира с офшорами и уходом от налогов регулирование рынков криптовалют является лишь вопросом времени. Но основная проблема состоит не в том, стоит ли их регулировать или нет, а как это делать. И это непростой даже с теоретической точки зрения вопрос. Даже обеспечение деанонимизации операций в криптовалютах является вызовом для финансовых властей», — сказал Ермолаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что биткоин становится дестабилизирующим фактором мировой финансовой системы ввиду крайне высокой волатильности его цены.

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