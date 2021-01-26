Москва, , 17:10 — REGNUM Биткоин становится во многом дестабилизирующим фактором мировой финансовой системы ввиду стремительного роста объема операций с ним и крайне высокой волатильности его цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал высказывание бывшего главы Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна, который заявил, что биткоин ослабляет способность правительств контролировать финансовую систему и что государствам следует усилить регулирование этой криптовалюты.

«С Бланфейном можно согласиться в том, что биткоин становится во многом дестабилизирующим фактором мировой финансовой системы ввиду стремительного роста объема операций с ним и крайне высокой волатильности его цены, — сказал Ермолаев. — Ведь финансовые рынки — открытые и теневые — взаимосвязаны. Если на теневом рынке, скажем рынке биткоина, происходит резкое падение стоимости, это означает резкий рост спроса на ликвидность на открытых финансовых рынках».

И это, как пояснил Ермолаев, означает необходимость вмешательства центральных банков для решения проблем с ликвидностью.

«Но если центробанки никак не контролируют рынки криптовалют, то как им планировать свою монетарную политику? А планировать ее приходится как для воздействия на инфляцию, так и на экономический рост», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Ирина Комарова заявила, что биткоин продолжает оставаться весьма перспективным и востребованным активом, выступающим реальным конкурентом как валютных активов, так и золота.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист оценила шансы биткоина удержаться на «инвестиционном Олимпе»

Читайте развитие сюжета: Экономист объяснил, смогут ли государства взять под контроль рынок биткоина