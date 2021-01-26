Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 2,8% до 3%. Об этом говорится в опубликованном 26 января докладе фонда.

Прогноз относительно роста российской экономики в 2022 году также повышен — с 2,3% до 3,9%.

В минувшем году, по оценке МВФ, ВВП России сократился на 3,6%.

Напомним, ранее МВФ также повысил свой прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году с прежних 5,2% до 5,5%. Прогноз на 2022 год сохранён на уровне 4,2%.

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