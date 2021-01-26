Париж, , 17:11 — REGNUM Глава Национального комитета по рыболовству Франции Жан-Люк Холь сообщил журналистам Agence France-Presse, что в 2020 году доходы представителей рыболовецкой отрасли страны упали на 30−40% из-за влияния пандемии коронавируса.

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"Мы получили некоторые данные по объемам наших операций, и это немного напоминает катастрофу: наблюдается чистое падение примерно на 30−40%», — пояснил журналистам Холь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 января министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал в ходе еженедельной пресс-конференции, что промежуток между двумя инъекциями вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BionTech будет составлять от 21 до 28 дней.

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