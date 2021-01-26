Москва, , 17:09 — REGNUM Если власти РФ продолжат расширять государственный контроль над ценами, то это чревато возникновением дефицита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил заведующий Научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. Так он прокомментировал информацию о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начала контролировать стоимость социально значимых продуктов питания.

«Регулирование цен может приводить к дефицитам. Когда мы вторгаемся в ценообразование, то не всегда это ведет к добру. Классический пример — весной всем понадобились медицинские маски. В результате цены взлетели до небес, но именно это и дало мотивацию предпринимателям к тому, чтобы быстро решить проблему дефицита. Таким образом, во всем мире было обеспечено необходимое количество масок. Острота этой проблемы ушла. А теперь представьте, что государство ввело бы ограничения и на цены медицинских масок? Уверен, на рынке до сих пор наблюдался бы дефицит этого товара», — сказал Бессонов.

Вместе с тем, как полагает Бессонов, расширять контроль над ценами очень опасно.

«Можно вводить на определенное короткое время ограничения, которые потом будут сняты. Но расширение государственного участия в этом процессе у меня вызывает опасения, — сказал экономист. — Что касается налогового ведомства, оно обладает развитыми информационными системами, которые позволяют осуществлять контроль в интересах сбора налогов. Возможно, что существующий инструмент заодно можно использовать и для отслеживания цен. То есть причина того, что решение задачи поручено налоговой службе, возможно, не содержательная, а инструментальная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Николай Пальченко заявил, что, судя по всему, Федеральная налоговая служба РФ решила выяснить, кто и сколько в России зарабатывает на социально значимых товарах.

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