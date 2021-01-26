Москва, , 17:08 — REGNUM Повышая экспортные пошлины на пшеницу, власти РФ пытаются повысить наполняемость бюджета, но рискуют создать серьезную турбулентность в одной из важнейших отраслей экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев.

«Скорей всего, таким нехитрым образом пытаются повысить наполняемость госбюджета. То есть решить локальные проблемы, рискуя вызвать серьёзную турбулентность в одной из важнейших отраслей экономики, — посетовал Мурзаев. — Но ведь эти последствия могут возникнуть позже, а могут не возникнуть. А вот заткнуть бюджетные дыры надо сейчас. Хотя потом при решении возникших проблем из бюджета придется потратить куда большие средства, чем удастся собрать сейчас».

По словам бизнесмена, «особенно радует» формулировка, что эти меры предпринимаются для стабилизации цен на внутреннем рынке.

«Да при таком профиците никакого роста не было бы при стабильном курсе национальной валюты, — сказал Мурзаев. — Сейчас стоимость мукомольной пшеницы составляет на FOB Черноморский порт более 270 долларов США за тонну. Вот и считайте. С учетом того, что в январе 2020 года один доллар стоил примерно 61 рубль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурзаев объяснил, почему РФ остро заинтересована в экспорте пшеницы.

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