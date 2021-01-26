Москва, , 17:07 — REGNUM Россия заинтересована в росте зернового экспорта, но рост вывозных пошлин очень сложно назвать мерами по его стимулированию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ изменят экспортные пошлины на пшеницу.

«В 2020 году, по данным из открытых источников, в России было собрано 132,9 млн тонн зерна, что на 9,7% превысило урожай предыдущего года, — сказал Мурзаев. — Внутренние потребности в зерне примерно оцениваются в 80 млн тонн в год. Несложно подчитать, что разница составляет более 52 млн тонн. Это зерно, которое страна неспособна потребить при всем старании. Его надо куда-то сбывать, самый очевидный вариант — вывоз на экспорт. Что может произойти, если к урожаю нового года не вывезти избыточное количество зерна?»

Как полагает Мурзаев, может случиться резкий обвал цен на внутреннем рынке.

«Но не спешите радоваться. Еще известный дореволюционный сатирик Аркадий Аверченко писал, что в России страшнее недорода только большой урожай, — отметил эксперт. — Резкое снижение цен приведет к значительному ухудшению экономического состояния многих сельхозпредприятий, специализирующихся на зерновых культурах. Как следствие, либо разорение, либо в следующем году произойдет массовая замена пшеницы на другие культуры, что приведет к значительному снижению урожая зерна, а значит, к реальному росту его стоимости».

Иными словам, по мнению предпринимателя, имея такой избыток, по идее надо всеми мерами стимулировать его вывоз за рубеж.

«Потому что задержка такой товарной массы на внутреннем рынке грозит множеством проблем уже весной этого года, когда селяне станут планировать структуру своих посевных площадей, — сказал Мурзаев. — Было бы очень странно предположить, что акторы, разрабатывающие и принимающие подобные решения, не понимают таких очевидных вещей. Но рост вывозных пошлин очень сложно назвать мерами по стимулированию экспорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Ибрагим Рамазанов заявил, что если учесть, что основным фактором, спровоцировавшим рост цен на пшеницу и другие зерновые культуры, стала пандемия, будущее которой остается неопределенным, снижения экспортных пошлин на пшеницу в РФ можно ожидать только к концу лета 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пошлины на пшеницу в РФ понизят лишь в конце лета 2021 года – прогноз

Читайте развитие сюжета: Бизнесмен жестко раскритиковал повышение в РФ пошлин на экспорт пшеницы