Балыкчи, Киргизия, , 17:06 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о создании на территории Иссык-Кульской области специализированной зоны отдыха, в которой разрешат работать казино и букмекерским конторам.

Инициаторами законопроекта о снятии запрета на деятельность игорных заведений в республике выступили депутаты Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков.

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Парламентарии предлагают выделить 1 200 гектаров земли близ аэропорта Тамчи на побережье озера Иссык-Куль под строительство гостинично-развлекательных центров с разрешением на ведение игорного бизнеса.

При этом они утверждают, что услуги развлекательно-игорного комплекса будут предоставляться исключительно иностранцам.

При этом в качестве аргумента в пользу этого законопроекта депутаты приводят информацию о том, что из-за запрета на казино, букмекерские конторы и другие игорные заведения бюджет Киргизии ежегодно недополучает около 600 млн сомов (530 млн рублей).

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