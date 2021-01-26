Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз относительно роста мирового ВВП в 2021 году с прежних 5,2% до 5,5%. Об этом говорится в опубликованном 26 января докладе фонда.

Прогноз на 2022 год МВФ оставил без изменений и ожидает роста мировой экономики на 4,2%. В минувшем году, по оценке фонда, мировой ВВП сократился на 3,5%.

МВФ улучшил свой прогноз по росту ВВП США в 2021 году с 3,1% до 5,1%. При том снижен прогноз по ВВП стран еврозоны — с 5,2% до 4,2%, и ВВП Китая — с 8,2% до 8,1%.