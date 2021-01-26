Ярославль, 26 января 2021, 16:49 — REGNUM Ярославские автотранспортные предприятия получают автобусы из Москвы со стопроцентной изношенностью, но после капитального ремонта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутатов Ярославской областной думы.
Вопрос обсуждался на комитете по транспорту Ярославской областной думы. Как ранее сообщало ИА REGNUM в конце 2020 года после личной просьбы губернатора к властям столицы Ярославль получил 30 бывших в употреблении автобусов. Депутаты областной думы поинтересовались у главы регионального дептранса условиями таких поставок.
«На каких условиях эти автобусы сюда поступают? Или этот «сыр» нам бесплатно везут в мышеловку? Изношенность оценивается в конкретных цифрах. Можно здесь сказать, они пригодны на сколько процентов? — задал вопрос депутат облдумы Александр Воробьев.
В ответ руководитель департамента пояснил, что у специалистов автотранспортных предприятий есть возможность выбрать автобусы получше, но при этом платить за них не надо.
«Те автобусы, которые поступали в областное АТП в прошлом году, они поступали бесплатно. После капительного ремонта, который проводит Москва, они нам их отдают по договоренности губернатора с мэром Москвы. И они у нас работают. Есть соглашение о передаче. Автобусы прошли капитальный ремонт. Работники областного АТП выезжают в Москву. Отремонтированных автобусов стоит гораздо больше, работники АТП выбирают максимально пригодные и перегоняют сюда», — пояснил директор департамента транспорта Ярославской области Сергей Кайгородов.
Почему власти Москвы отдают автобусы бесплатно, прояснил экс-мэр Ярославля, ныне зампред Ярославской областной думы Виктор Волончунас. Оказалось, столичный транспорт должен полностью выработать свой ресурс. Иначе, его придется покупать.
«Чтобы передать подвижной состав и не нанести ущерб предприятиям Москвы, транспорт должен иметь стопроцентную изношенность. Чтобы не платить в бюджет. Мы это дело делали 30 лет назад. Привозили с Германии стопроцентный износ, смотрелись они неплохо. Делали ремонт. И за счет ремонта появляется некая восстановленная амортизация, которая дает другой процент износа. Его и ставят на учет в наших АТП. Это лучше, чем то, что бегало у нас здесь. Они по годам службы значительно меньше наших», — рассказал другим депутатам Виктор Волончунас.
И все же, считает бывший градоначальник, московские автобусы лучше, чем их ярославские собратья, которые сейчас выходят на улицы Ярославля.
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