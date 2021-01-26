Киев, , 16:28 — REGNUM В феврале украинцы получат платежки с рекордными суммами, заявил и. о. министра энергетики страны Юрий Витренко в интервью изданию «Экономическая правда».

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Материал опубликован сегодня, 26 января.

Витренко напомнил, что ранее власти Украины приняли ряд решений для снижения тарифов, в частности, цены газа для населения — но «сниженные платежки» за февраль придут только в марте.

«Задним числом, чтобы с 1 января… делать это очень трудно. Не было юридического механизма заставить компании, которые уже начали поставлять товар, ретроспективно снизить цену», — отметил представитель правительства.

Витренко заявил, что, по его мнению, частично снижение цены за февраль компенсирует большие суммы, которые люди будут вынуждены платить за январь.

«Надеюсь на определенное понимание, но чувствую, что людям будет трудно в феврале заплатить эту сумму», — подчеркнул и.о. министра энергетики.

По оценке Витренко, принудительно снизив цену на газ государство «продемонстрировало силу» и показало свое намерение «защищать людей». Он уверен, что в результате этих решений не может сложиться ситуации, при которой люди вообще останутся без газа.

ИА REGNUM напоминает, что в январе на Украине начались массовые акции протеста, названные «тарифный майдан», после того как граждане получили платежки за декабрь. В рамках протестных акций в регионах граждане перекрывали ключевые трассы страны. Реагируя на эти протесты, в середине января правительство страны приняло ряд решений, которые призваны ограничить суммы в платежках. Ограничения начнут действовать с 1 февраля и до завершения отопительного сезона.

Сегодня же стало известно, что сам Витренкоотверг предложение отказаться от премии в размере $4 млн, которую он получил в бытность исполнительным директором НАК «Нафтогаз».