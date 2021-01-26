Москва, , 16:00 — REGNUM Рост на нефтяном рынке 26 января продолжается, хотя не так уверенно, как 25 января, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Открывшись утром в минус, к середине дня цена Brent сменила направление и выросла на 0,35%, до $55,86 за баррель, а цена WTI двигалась в том же направлении и выросла на 0,47%, до $52,99 за баррель.

Во второй половине делового дня баррель Brent уверенно прибавлял в цене и достигал уже $56,17. На Ближнем Востоке снова запахло порохом.

25 января столица Саудовской Аравии Эр-Рияд подверглась воздушной атаке со стороны, по всей видимости, йеменских повстанцев-хуситов, которых, по мнению США, поддерживает Иран.

Сегодня, как передают западные СМИ, в Эр-Рияде прогремел взрыв, вероятно, связанный с тем, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили выпущенную хуситами баллистическую ракету.

Нестабильность в таком проблемном и при этом нефтяном регионе как Ближний Восток может усилить активность «быков» нефтяного рынка.

26 января ближе к вечеру черное золото дорожает на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. До конца дня по цене Brent можно ожидать коридора в $55−56,50 за баррель», — считает эксперт.

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