Москва, , 15:55 — REGNUM «Днем 26 января позиции рубля слегка слабеют, но это совершенно нормально, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Интерес к риску на глобальном уровне смотрится сглаженным, рынок опасается, что программы стимулирования экономики США опоздают с реализацией, а локдауны в Европе продолжатся.

Кроме того, и индексы, и ценные бумаги значительно выросли в цене в январе, и продолжать покупки инвесторам все сложнее. Нефть волатильна, и это тоже мешает с определением перспектив.

Баррель нефти марки Brent днем торгуется у отметки $56,17 и выглядит очень неплохо, но стоит держать в поле зрения тот факт, что рынок остается нервным и постоянно меняет направление движения.

Доллар США к середине сессии перешел от роста к условному снижению и стоит около 75,30 руб.

Однако после уверенного закрепление доллара выше 75,50 руб. доллару откроется дорога для роста к 75,75 руб. Евро торгуется по 91,40 руб. и остается в рамках значений 90−92 руб.», — считает эксперт.

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