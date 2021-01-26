Элиста, , 15:47 — REGNUM Республика Калмыкия получила из федерального бюджета около 1,8 млрдрублей на строительство быстровозводимого одноэтажного инфекционного стационара на 200 коек. Госпиталь появится в Элисте, сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Вопрос о необходимости такого госпиталя в Калмыкии глава республики Бату Хасиков поднял летом 2020 года. В 2021 году планируется приступить к возведению здания. Инфекционный стационар оснастят по последнему слову техники.

В настоящее время ведётся работа по подготовке проектно-сметной документации и заявки для включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу.