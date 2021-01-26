Сеул, , 15:53 — REGNUM Спад валового внутреннего продукта (ВВП) Южной Кореи в 2020 году на 1% из-за пандемии коронавируса доказывает способность экономики страны противостоять кризисам. Об этом 26 января министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги написал в социальных сетях.

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Сравнив темпы падения ВВП Южной Кореи с другими странами, министр отметил, что по итогам 2020 года темпы падения стран, в ходящих в топ-10 экономик мира, варьируются от 3% до более чем 10%.

Хон Нам Ги также выразил сожаление по поводу того, что стране не удалось достичь положительного показателя, однако акцентировал внимание на том, что во второй половине 2020 года были достигнуты хорошие результаты.

Он также выразил сочувствие людям, которые вынуждены преодолевать трудности в условиях нехватки средств к существованию. И напомнил, что наиболее «актуальными задачами» для правительства страны являются стабилизация эпидемиологической ситуации и нормализация экономической деятельности.