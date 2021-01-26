Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых новых легковых автомобилей на авторынке Санкт-Петербурга по итогам 2020 года составили специалисты агентства «Автостат».

Так, самой популярной моделью авто в Санкт-Петербурге в 2020 году стал Volkswagen Polo. За прошлый год жители Северной столицы приобрели 4142 экземпляра этого седана.

На втором месте оказался кроссовер Hyundai Creta (4129 ед.). Также в 2020 году жители Санкт-Петербурга приобрели 4037 экземпляров KIA Rio.

Четвертую и пятую строчки заняли соответственно седан Hyundai Solaris (3133 шт.) и кроссовер Volkswagen Tiguan (2831 шт.).

Напомним, в 2020 году в Санкт-Петербурге было реализовано 86,2 тыс. новых легковых авто, что на 10% меньше, чем в 2019 году.

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