Москва, , 15:43 — REGNUM Среди ключевых задач для дальнейшего углубления экономической интеграции между Россией и Белоруссией — вопросы общего энергетического рынка и разработки понятия товара или услуги Союзного государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 января заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве.

«Это поиск системных решений по общему энергетическому рынку Союзного государства и ЕАЭС, это регулирование системных вопросов доступа продукции на общий рынок, это — на наш взгляд, давно надо было подойти к вопросу — понятие товара или услуги Союзного государства», — завил Головченко.

Кроме того, России и Белоруссии следует продолжать работу по обеспечению прослеживаемости товаров и прозрачности рынков.

«Мы тут конструктивно работали и в прошлом году. Мы процесс направим в системное русло, в том числе благодаря продолжающейся активной работе ведомств по интеграционной повестке», —