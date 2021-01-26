Москва, , 15:37 — REGNUM Россия и Белоруссия углубляют сотрудничество в сфере прослеживаемости товаров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве.

«Налажено хорошее взаимодействие по введению и маркировки, и прослеживаемости товаров. У нас принят соответствующий указ президента совсем недавно, над которым правительство Белоруссии тщательно работало. Теперь Белоруссия практически полностью готова и уже участвует в реализации совместных цепочек прослеживаемости пока отдельных позиций товаров, потом это будут все товарные группы», — заявил Мишустин.

«Что, собственно говоря, и является необходимым инструментом для защиты совместного рынка от некачественной и контрафактной продукции», — указал он.