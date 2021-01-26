Москва, , 15:38 — REGNUM В нынешнем году Россия и Белоруссия будут концентрировать внимание на работе по формированию общих энергетических рынков, как в Союзном государстве, так и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом 26 января заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Москве.

«Есть ряд актуальных задач, над которыми нам предстоит работать в этом году. В их числе — поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и в ЕАЭС», — заявил Головченко.

Также он добавил, что Россия традиционно является самым крупным партнером Белоруссии, на долю которого приходится 44% белорусской внешней торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко, что Белоруссию будут и дальше пытаться «шатать и раскачивать».