Москва, , 15:27 — REGNUM Так уж сложилось в нашем государстве, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Долгое время ситуация с ценами на продукты первой необходимости планомерно ухудшалась. Пока проблемой не велел всерьез заняться президент РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«И, как водится, все так или иначе причастные к ценообразованию, контролю, учету ведомства рьяно бросились в работу. И деньги выделили на субсидирование производителей, логистики, ритейла, и ввели ограничения на рост цен на некоторые продукты, и заговорили о возможном введении квот на экспорт.

В общем, никто не бездельничает — все исполняют указы по наведению порядка в области ценообразования. Теперь вот Федеральная налоговая служба решила запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары.

При том, что влиять ни на цены, ни на производителей, ни на ретейл ФНС никак не может. Более того, задача строить, анализировать и отслеживать прогнозы — это работа Росстата, Минэкономразвития и еще целого ряда ведомств и организаций, в чью непосредственную ответственность это входит.

Так что не совсем понятно, как поквартальные прогнозы цен, подаваемые в налоговую службу, могут хоть каким-то образом повилять на динамику потребительских цен в дальнейшем — ФНС не наделена правами ни поощрять, ни наказывать кого бы то ни было за рост цен. Она ответственна за сбор налогов.

Полагаю, что производители, понимая абсурдность ситуации, отнесутся к вопросу достаточно формально, подавая ежеквартально некие прогнозы, ответственность за которые в принципе не предусмотрена.

А уж если что и скажется на ценах, то целый ряд иных мероприятий, которые сейчас активно предпринимаются для того, чтобы не допустить взлета потребительской инфляции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная налоговая служба начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменений цен до конца 2021 года на отдельные виды социально значимых продуктов питания.

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