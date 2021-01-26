Москва, , 15:24 — REGNUM В течение 2021 года Белоруссия имеет все возможности для возобновления торгового оборота с Россией на прежнем, доэпидемическом уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 января заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве.

«Несмотря на сложности с ковидом, хотя, конечно, мы потеряли порядка 20% общих объёмов, в этом году есть все предпосылки, чтобы этот спад преодолеть», — заявил Головченко.

«Ситуация абсолютно управляемая. У нас есть значительные резервы и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве. Поэтому прямые контракты и нацеленная на результат работа — в нынешних условиях, я считаю, приоритетная задача для правительства и ведомств наших государств», — указал он.