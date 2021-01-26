Бишкек, , 15:21 — REGNUM Мэр Бишкека Балбак Тулобаев обратился к руководству госкомитета нацбезопасности Киргизии с просьбой о помощи в борьбе со стихийной уличной торговлей. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в столичном муниципалитете.

Городские власти ссылаются на столичных жителей, которые жалуются на неких чиновников, получающих деньги за покровительство уличным торговцам, расположившимся вокруг всех трех самых крупных столичных рынков.

«Пользуясь данной ситуацией, есть вероятность, что различные политические группировки попытаются дестабилизировать обстановку в столице», — утверждает и. о. мэра.