Москва, , 15:20 — REGNUM Россия остаётся главным торговым партнёром Белоруссии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 января заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве.

«Вы правильно абсолютно отметили позитивные тенденции в торгово-экономическом сотрудничестве. Несмотря на все сложности, Россия традиционно крупнейших торгово-экономический партнёр нашей страны: 44% за 11 месяцев мы отфиксировали долю России во внешней торговле товарами и услугами», — заявил Головченко.

«По итогам декабря она ещё немного подрастёт и приблизится, наверное, к 50%», — указал он.