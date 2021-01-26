Москва, , 15:12 — REGNUM История с якобы реверсом российского газа из Словакии на Украину известна уже много лет. Но, судя по тому, что даже смена президента Украины никак на нее не повлияла, вопрос не в сфере компетенций Киева, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Нечто похожее происходит и в сфере поставок угля с Донбасса на Украину через Россию и российских нефтепродуктов через Белоруссию.

Очевидно, что западные кураторы не заинтересованы в экономически-самодостаточной Украине, которая, получая российское сырье и энергоносители, могла бы стать конкурентом для европейских компаний, если не на европейском рынке, доступ на который жестко регулируется квотами, то на мировом.

Украина интересна Западу только как инструмент давления на Россию и немного в качестве поставщика дешевой рабочей силы.

Сейчас на будировании этой аферы зарабатывает очки партия Медведчука, но нет никаких оснований считать, что в случае ее прихода к власти ситуация изменится.

Во всяком случае команда Зеленского, также игравшая в свое время на теме разумного компромисса и борьбы с коррупцией, продолжила в общих чертах политику Порошенко», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газоснабжение Украины является «аферой века». К такому выводу пришёл лидер молодёжного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артём Марчевский.

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