Афины , , 15:14 — REGNUM Министерство обороны США безвозмездно передаст греческим военным более 1 тыс. экземпляров полноприводных Cadillac М1117 ASV Guardian. Об этом сообщается на сайте «Военное дело».

Эти автомобили созданы военным подразделением Cadillac Gage. Изначально модели создавались для американской военной полиции.

Соединённые Штаты передадут Греции порядка 1200 единиц полноприводных М1117 ASV Guardian (4×4). Первые боевые машины поступят в вооруженные силы Греции уже в нынешнем году. Передача техники осуществляется в рамках программы министерства обороны Соединённых Штатов по избавлению от избыточного военного имущества.

Автомобиль M1117 Armored Security Vehicle был принят на вооружение США ещё в 1999 году. Он оснащён бронёй, 40-мм гранатометом Mk, 19-мм и 12,7-мм пулеметом M2HB, а также пулеметом винтовочного калибра M249.

Ранее на онлайн-выставке CES 2021 компания Cadillac представила электромобиль Lyriq, собранный на платформе Ultium Drive. Авто оснащено инновационным аккумулятором. Он обеспечивает дальность хода на одном заряде до 500 км.

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