Москва, , 15:06 — REGNUM Тесные и давние производственные связи определили уникальный характер российско-белорусских отношений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве.

«Отношения между Россией и Белоруссией уникальны. И ключевую роль здесь, конечно, играют многолетние производственные связи. В ряде отраслей действуют и совместные цепочки добавленной стоимости, налажены взаимные поставки комплектующих», — заявил Мишустин.

Среди крупных российско-белорусских проектов Мишустин упомянул производство автомобильной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники, химической продукции.

«Важно создавать максимально комфортные условия для бизнеса двух стран и, конечно, запускать новые кооперационные проекты», — подчеркнул премьер-министр.