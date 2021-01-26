Москва, , 15:02 — REGNUM Если учесть, что основным фактором, спровоцировавшим рост цен на пшеницу и другие зерновые культуры, стала пандемия, будущее которой остается неопределенным, снижения экспортных пошлин на пшеницу в РФ можно ожидать только к концу лета 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ повысят экспортные пошлины на пшеницу.

«Пшеница является главным продовольственным сырьем, а на мировых рынках наблюдается значительный рост ее стоимости, обусловленный сохраняющейся неопределенностью ситуации с пандемией, — сказал Рамазанов. — Причем спрос со стороны внешних потребителей обусловлен не только дефицитом зерна по сравнению с прежними годами. Правительства и переработчики зарубежных стран хотят сформировать страховые запасы. Это, в свою очередь, приводит к росту цен и повышению привлекательности экспорта пшеницы для российских производителей».

Как полагает Рамазанов, повышение пошлин на пшеницу существенно не повлияет на экспортную политику продавцов — цены на внешних рынках будут расти более высокими темпами, чем пошлины.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут изменены.

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