Москва, , 15:02 — REGNUM Российские инвестиции в Белоруссии достигли 4 млрд долларов в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве.

«Россия также занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии. Они превысили в 2020 году 4 млрд долларов», — заявил Мишустин.

В Белоруссии работает около 2,3 тыс. компаний с российским участием, отметил он.

«Нужно это взаимодействие наращивать, необходимо как можно больше создавать совместных предприятий и вообще приглашать как бизнесменов белорусских, так и российских предпринимателей на любые существующие на нашем совместном пространстве проекты», — указал он.