Москва, , 14:59 — REGNUM Ситуация с коронавирусом повлияла на торгово-экономические отношения России и Белоруссии, но не очень значительно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве.

«Ситуация с коронавирусом повлияла на общую ситуацию, в том числе и в торговле, но я бы не сказал, что очень значительно», — заявил Мишустин.

«У нас было некоторое сокращение товарооборота, ну и конечно, наша совместная задача — чтобы возобновить рост товарооборота уже в этом году и преодолеть все негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики», — указал он.