Москва, , 14:55 — REGNUM Торгово-экономическое сотрудничество России и Белоруссии у спешно развивается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве.

«Мы заинтересованы совместно в том, чтобы вывести нашу совместную работу на новый уровень», — заявил Мишустин.

«В целом торгово-экономическое сотрудничество у нас развивается успешно. В 2019 году, до ковида, наш торговый оборот превышает 35,5 млрд долларов, и Белоруссия занимает здесь по праву первое место среди наших экономических партнёров на пространстве СНГ», — указал он.