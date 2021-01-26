Москва, , 14:44 — REGNUM Судя по всему, Федеральная налоговая служба РФ решила выяснить, кто и сколько в России зарабатывает на социально значимых товарах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, предприниматель Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию о том, что ФНС начала контролировать стоимость социально значимых продуктов питания.

«Понятно, зачем ФНС понадобились данные от производителей, тем более поквартально. Всю информацию от розницы ФСН уже имеет через онлайн-кассы, — сказал Пальченко. — Судя по всему, ведомство решило выяснить, кто и сколько зарабатывает на социально значимых товарах. Вероятнее всего, ФСН сейчас в принципе изучает возможность влияния на розничные цены, а также диапазон и возможные способы этого влияния. И на кого именно оно будет влиять — на розницу, оптовиков или производителей. Результаты увидим позднее».

Скорее всего, как полагает Пальченко, будет разработана некая информационная система, которая будет следить за предельной ценой социально-значимых товаров через систему онлайн-касс и тут же штрафовать розничного продавца.

«С тем чтобы розница, оптовики и производители уже сами как-то между собой договаривались», — добавил бизнесмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что сотрудники налоговых органов начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары и отдельные виды социально значимых продуктов питания первой необходимости до конца 2021 года.

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