Ишим, Тюменская область, , 14:44 — REGNUM В Тюменской области «Ишимский мясокомбинат» оштрафован на 300 тыс. рублей за наличие антибиотиков в колбасах «Армавирская» и «Докторская». Об этом сообщает РБК.

Наличие антибиотиков в колбасах выявила Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория Москвы. Проверку состава продукции Ишимского мясокомбината инициировал гипермаркет «О`кей».

По факту Арбитражный суд по Тюменской области постановил оштрафовать предприятие на 300 тыс. рублей.

В пресс-службе «Ишимского мясокомбината» пояснили изданию, что серьёзно относятся к качеству входящего сырья.

«Проверка продукции выявила остаточные следы антибиотиков. Их наличие в сырье не может выявить лаборатория нашего мясокомбината и многие другие региональные лаборатории. Исследования на остаточные антибиотики в основном проводятся в Москве. В Тюмени также проводят аналогичные исследования, но в местных лабораториях не всегда есть необходимые реагенты и аккредитация на отдельные виды анализов», — сообщили на предприятии.

На мясокомбинате уверили, что впредь ежеквартально будут проводить исследования на наличие антибиотиков в сырье по собственной инициативе.