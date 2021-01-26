Подгорица, , 14:39 — REGNUM Черногорское агентство по защите конкуренции приняло решение, что новый четвертый правительственный пакет помощи экономике на сумму около 163,4 миллиона евро соответствует закону, пишет издание Dan.

Пакет мер разделен на четыре сегмента.

В первом квартале этого года запланированы субсидии, то есть пособия в размере 35,15 миллиона евро, а льготы, то есть освобождение от затрат, будут в размере 126,5 миллиона евро.

Первый сегмент — это поддержка уязвимых категорий населения в размере семи миллионов евро в первом квартале. Этот сегмент относится к единовременному пособию в размере 100 евро для лиц, которые были зарегистрированы в регистре безработных Службы занятости Черногории в конце прошлого года.

Второй сегмент четвертого пакета помощи — поддержка экономики посредством субсидирования заработной платы, отсрочки и изменения сроков уплаты налогов и отчислений на прибыль, снижения стоимости аренды помещений, находящихся в государственной собственности и другие меры.

Третий сегмент нового пакета помощи — это дополнительные меры поддержки туризма. Он включает в себя меры по снижению годовой платы за использование морской собственности, которая составляет 3,5 миллиона евро, субсидирование туроператоров в первом квартале в размере 150 000 евро.

Четвертый сегмент четвертого пакета помощи — это дополнительные меры поддержки сельского хозяйства и рыболовства.