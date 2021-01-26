Пенза, , 14:33 — REGNUM На выплату компенсации предприятиям хлебопекарной отрасли промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий Пензенской области из федерального бюджета выделяется 17,9 млн рублей. Также порядка 2,7 млн рублей федеральных средств направят на выплаты компенсаций производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Денежные средства, выделяемые для региона, позволят стабилизировать цены на хлебобулочные изделия. Мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между настоящей ценой на продовольственную пшеницу и её среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трёх предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учётом инфляции. Размер возмещения составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба со сроком хранения до пяти суток. Получившая компенсацию организация, должна зафиксировать цены на свою продукцию. Для крупных предприятий, выпекающих от 60 тонн хлеба в сутки объем поддержки составит более 3,6 млн рублей, для небольших (около 15 тонн хлеба в сутки) — около 1 млн рублей за месяц работы.

ИА REGNUM напоминает, все регионы Поволжья получат федеральную поддержку на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий. В том числе наибольший объём средств выделяется Нижегородской области, минимальный — Мордовии. Общий размер федеральной господдержки составит 358 075,3 тыс. рублей.

Читайте также: Хлебопёки Поволжья получат из бюджета более 350 млн рублей

Читайте также: Два региона Поволжья остались без субсидий для мукомолов