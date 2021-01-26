Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Власти Петербурга все чаще закрывают бюджетные статьи в четвертом квартале года. Об этом заявил 26 января глава комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Главные распорядители нередко откладывают вопросы финансирования на последний момент», — сказал чиновник.

Так, на протяжении последних нескольких лет стабильно растет процент средств, расходуемых в четвертом квартале. Это касается как нацпроектов, так и всех прочих средств бюджета.

В 2020 году на четвертый квартал пришлось более 35% годового финансирования. При этом более 12,5% было профинансировано вообще в последние две недели декабря.

«Это обстоятельство наряду с недостатками планирования, о которых я говорил ранее, создает дополнительные трудности при завершении финансового года. Это еще один вопрос, на который бы хотел обратить внимание коллег, здесь явно есть потенциал для повышения эффективности», — заявил Корабельников.

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Напомним, в целом городские комитеты выполнили бюджетный план 2020 года по расходам на 98,5%, потратив 710 млрд рублей.