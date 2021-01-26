Москва, , 14:23 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Bentley на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве на ремонт семи автомобилей. Об этом сообщает 26 января пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попадают автомобили Bentley New Continental GTC, реализованные в период с 2020 по 2021 год.

Причина отзыва заключается в проблеме активации функции складывания и раскладывания складной крыши с пульта ключа зажигания возможна, которая происходит с расстояния свыше шести метров.

«Так как привод складывания/раскладывания складной крыши не имеет функции защиты от защемления, было разработано мероприятие — обновление программного обеспечения для предотвращения возможного вреда третьим лицам при активации складывания/раскладывания крыши с пульта ключа зажигания, когда владелец плохо видит автомобиль (когда расстояние до него превышает 6 метров)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об отзыве в России более 16 тысяч автомобилей Haval.

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