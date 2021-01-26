Москва, , 13:49 — REGNUM Нарушений соглашения о сдерживании цен со стороны торговых сетей пока нет, заявил 26 января глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«ФАС внимательно наблюдает за исполнением тех соглашений, которые были подписаны. В целом, соглашение соблюдается. Там есть товары, которые до соглашения появились на полках, по ним цены другие», — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Глава ФАС уточнил, что ведомство отслеживает поступающие жалобы и проверяет их.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг РФ заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о снижении и удержании цен на ряд продовольственных товаров, включая сахар и подсолнечное масло, до конца первого квартала 2021 года.

Кроме того, в случае дальнейшего роста цен на макаронные изделия и зерно российское правительство может установить для них предельный уровень стоимости, как это ранее было сделано с ценами на сахар и подсолнечное масло.

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